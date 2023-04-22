Болгарія розблокує вантажівки з українською агропродукцією на кордоні, - Мінагрополітики

Болгарія розблокує автомобілі з українською агропродукцією на кордоні та їх розвантаження.

Про це повідомив міністр аграрної політики України Микола Сольський за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства Болгарії Явором Гечевим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінагрополітики.

"Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку болгарський міністр після переговорів зазначив, що українська сторона не заважатиме болгарським виробникам, передає БТА.

За його словами, очікується, що Єврокомісія запропонує пакет заходів, у рамках якого буде запроваджено тимчасову заборону на ввезення кукурудзи, пшениці, соняшнику та сої до 5 червня.

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Він уточнив, що у вівторок у Люксембурзі очікується зустріч міністрів сільського господарства країн-членів-ЄС, де може бути узгоджено рішення.