Ексзаступнику глави Міноборони Халімону оголосили про нову підозру через схему із закупівлями

ГБР спільно з НАБУ повідомили про нову підозру двом колишнім чиновникам Міноборони, причетним до завдання шкоди державі на мільйони гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

Згідно з датами, зазначеними Бюро, йдеться про колишнього заступника міністра оборони Ігоря Халимона та начальника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Костянтина Ступака.

У грудні 2020 - січні 2021 року за міністра Андрія Тарана керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ.

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Згодом, за вказівкою Халимона, він незаконно підписав 8 додаткових угод із постачальниками із свідомо невигідними для ЗСУ умовами. ГБР викрило схему у жовтні 2021 року. Орієнтовні збитки держави від угод склали близько 720 млн. грн.

Днями Халимону та Ступаку повідомили про нову підозру щодо статей про зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період. Ексчиновникам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

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