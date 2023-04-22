Посол Омельченко дорікнув дипломату Китаю у Франції, для якого "не все просто" з суверенітетом України і статусом Криму: Наступного разу хай скаже, чий Владивосток?

Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на скандальні заяви посла Китаю в цій країні щодо Криму і статусу України у міжнародному праві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під початком.

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Український посол Вадим Омельченко гостро відреагував на такі заяви.

"Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

Тестове питання "Кому належить Крим?", як завжди, є показовим. Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим – це Україна", – заявив Омельченко.

Він додав, що "радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі".