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Посол Омельченко дорікнув дипломату Китаю у Франції, для якого "не все просто" з суверенітетом України і статусом Криму: Наступного разу хай скаже, чий Владивосток?

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Посол Омельченко дорікнув дипломату Китаю у Франції, для якого "не все просто" з суверенітетом України і статусом Криму: Наступного разу хай скаже, чий Владивосток?
Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на скандальні заяви посла Китаю в цій країні щодо Криму і статусу України у міжнародному праві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під початком.

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Український посол Вадим Омельченко гостро відреагував на такі заяви.

"Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

Тестове питання "Кому належить Крим?", як завжди, є показовим. Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим – це Україна", – заявив Омельченко.

Він додав, що "радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі".

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Топ коментарі

  • zakvova
    китайці це тіж кацапи, тільки з горизонтальною діафрагмою
  • Elvis2
    Невдалий спич українського дипломата, який не знає істрії, національних питань в китаю та інтересів України та її союзників. Відповідь мала б би бути як рівноцінна про Тайвань, Тибет. Уйгарський автономний округ. А питання Далекого Сходу має бути відкритим для Японії і України, а не китая. Вологи мрії хунвейбинів про вейхайвей мають бути висушені технологічною японською зброею. /Сахалин японський за любих умов/
  • Tierre
    Дорікнув?? Якщо б він про Тибет згадав би - то це дорікнув би, а про Владівосток - це просто нагадав китайскі бажання.
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