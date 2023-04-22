Війна в Україні може бути довгою, треба готуватись, постачання відіграють головну роль, - міністр оборони Швеіції Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що війна РФ проти України може бути довгою, тому союзникам необхідно готуватися до цього.

Про це він повідомив у інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна отримала сотні танків, різних систем артилерії та тисячі бронемашин, що є важливим для майбутнього наступу.

"Але я думаю, що ми маємо бути готовими, що війна може бути довгою, на жаль. Для цього дуже важливо переконатися в тому, що ми можемо забезпечити логістику, запчастини, боєприпаси", — сказав Йонсон.

Він зазначив, що Швеція докладає всіх зусиль, щоб активізувати військову допомогу з боку Європейського Союзу, щоб Україна могла отримувати від ЄС до мільйона артилерійських снарядів на рік.

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Глава відомства підкреслив, що йде війна на виснаження, в якій безпека постачання є ключовою.

"І тому ми зараз у Швеції переглядаємо наші потужності, щоб показати, що маємо промислову базу, яка одночасно може гарантувати, що ми збільшуємо до 2% ВВП наші витрати на оборону, і водночас робити більше, щоб підтримувати Україну", — резюмував він.