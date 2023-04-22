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Мінкультури створило комісію по перевірці використання об’єктів Почаївської лаври, - Ткаченко

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Мінкультури створило комісію по перевірці використання об’єктів Почаївської лаври, - Ткаченко
Робота МКІП з перевірки використання об’єктів у Почаївській лаврі тільки почалася, однак міністерство робить все для того, аби викорінити незаконне панування російської церкви в Україні.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нас створені комісії по перевірці використання об’єктів як у Печерській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинені дії угод щодо використання деяких об’єктів заповідника. Але кожен окремий випадок – це кожен окремий випадок", – наголосив Ткаченко.

За його словами, в Чернігові МКІП перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП, а в Почаєві робота тільки почалася.

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"Там інша ситуація, порівняно з Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кременецькому заповіднику припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес. Ми розпочали досить елегантну роботу з приводу викорінення незаконного панування російської церкви в Україні впродовж більш ніж 300 років", – розповів міністр.

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Топ коментарі

  • Drbest Good b5ca3e0b
    Абсолютный импотент Ткаченко снова создал очередную комиссию.

    Мальчик Бени Пытается имитировать бурную деятельность.
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Прошёл почти месяц, как рашисты в рясах должны были покинуть Лавру, однако они и

    поныне там, вся эта мышиная возня власти вокруг украинской святыни уже становится

    не только постыдной, но и смешной.
  • Ярема Стогін b9074bab
    Це називається "жування соплєй". Є вже і рішення і комісії! Дивлячись на таку сикливість, московські попи тим більше не здрисьнуть з Лаври: скажуть нас не влаштовує ця комісія - давайте, створюйте ще. А ми, "з вірянами" , тим часом оговтаємося, а там фронт покаже, що далі...
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