Міністр оборони Італії Крозетто виступає за переговори між Україною та РФ і посередництво Китаю: "Треба залити вогонь"

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що потрібно посадити Україну та рф за стіл переговорів, а Китай міг би бути посередником.

Про це повідомляє видання Libero Quotidiano, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами міністра, Італія в контексті війни в Україні рухається двома основними напрямками, і перший - це допомога: "Ми повинні гарантувати право України захищатися". Та з іншого боку, існує "постійне та щоденне зобов'язання сісти за стіл переговорів".

"Тому що зараз єдине, що ми можемо зробити, - це не закінчити війну, а зупинити конфлікт та спробувати посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним та не мають нічого спільного", - заявив Крозетто.

Він сподівається на більшу роль країн Європи у намаганні "залити вогонь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для досягнення миру в Україні Євросоюз підтримує лише пропозиції Зеленського, - представник ЄС

"Всі чудово підливають бензину у вогонь, але немає жодного пожежника. Нам потрібні пожежники у світі, в якому ООН, яка має виконувати цю функцію, втратила її. Тому що Рада Безпеки заблокована такими постійними членами, як Росія, Китай", - сказав Крозетто.

На його думку, для встановлення миру "потрібен інший співрозмовник".

"Чи може це бути Китай? Він має бути співрозмовником за столом мирних перемовин. Це одне з питань, яке ми повинні поставити собі в Італії та в Європі", - сказав Крозетто.