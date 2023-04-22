Російські окупанти вимагають від мешканців Нової Каховки виселятися з будинків, - Центр нацспротиву

Росіяни вимагають від мешканців лівого берега Херсонщини, які проживають вздовж Дніпра залишити регіон.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Новій Каховці й в смт Дніпряни окупанти повідомили місцевих мешканців, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання. При цьому, ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни у Новій Каховці закопують на перехрестях бочки з невідомим вмістом, - Хлань. ФОТО

Також росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених землях. Зокрема в смт Брилівка близько 150 окупантів демонтували елеватор на брухт.