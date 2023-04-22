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Російські окупанти вимагають від мешканців Нової Каховки виселятися з будинків, - Центр нацспротиву

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Російські окупанти вимагають від мешканців Нової Каховки виселятися з будинків, - Центр нацспротиву
Росіяни вимагають від мешканців лівого берега Херсонщини, які проживають вздовж Дніпра залишити регіон.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Новій Каховці й в смт Дніпряни окупанти повідомили місцевих мешканців, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання. При цьому, ворог розташовує свою техніку в житлових районах цих населених пунктів.

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Також росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених землях. Зокрема в смт Брилівка близько 150 окупантів демонтували елеватор на брухт.

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Топ коментарі

  • Bohdanov Dmytro 5e660d78
    більшість там прокинулись зранку вже під кацапами. шось я не пригадаю новин, де випускали з окупації всіх бажаючих
  • Voc Vox
    самий пздц,що той хто провернув це-зараз сидить на банковій з тризубом на всю грудіну, гундосить"Слава Україні"
  • Voc Vox
    а почему бы зэ-иуде не освободить херсонщину за то же время за которое он сдал ее?-за 6 часов
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