Переговори Єврокомісії з п’ятьма країнами щодо заборони агроімпорту з України продовжаться завтра, - Польське радіо

У неділю, 23 квітня, о 13 годині відновляться переговори Європейської комісії з п’ятьма країнами, у тому числі і з Польщею, у справі надмірного імпорту з України.

Про це дізналася кореспондентка Польського радіо у Брюсселі Беата Пломецька. Спочатку повідомлялося про те, що чергові розмови відбудуться у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться передусім про запровадження заборони імпорту українських продуктів. Комісія запропонувала, що запровадить заборону на імпорт до Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини пшениці, кукурудзи, соняшника та насіння ріпаку. Дії на рівні ЄС замінять односторонні рішення країн щодо блокування імпорту з України.

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"П’ять країн оцінили, що пропозиції комісії — недостатні. Тому дотеперішні консультації у цій справі не принесли результатів. Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина і Угорщина хочуть, аби заборона імпорту також стосувалася соняшникової олії, борошна, меду, цукру та м’яких фруктів, яєць, м’яса, молока та молочних продуктів. Міністри сільського господарства п’яти країн написали про це у листі, надісланому до комісії. З’ясувати також треба, наскільки довго така заборона повинна діяти. Зацікавлені країни у своїх очікуваннях не подають терміну. На їхню думку, це повинно діяти до стабілізації ситуації на ринку. Якщо в неділю не буде результатів, то чергові перемовини відбудуться у понеділок. У планах оголосити порозуміння найпізніше у вівторок при нагоді зустрічі у Люксембурзі міністрів рільництва 27 країн", - повідомляє журналістка.