З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано, що від мін загинуло 124 особи, в тому числі 6 дітей, - Міноборони

В Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії від мін загинуло 124 особи, у тому числі шестеро дітей,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони, керівник секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності Руслан Берегуля.

"На сьогоднішній день, за нашими даними, загинули 124 українці, з них, на жаль, шестеро дітей. 286 отримали поранення, з них 33 дитини", - сказав він.

За словами Берегулі, на сьогоднішній день потенційно "забрудненими" вважаються всі території, на яких велися чи ведуться активні бойові дії, території під тимчасовою окупацією, а також території, якими були завдані ракетні чи авіаційні удари. "На сьогоднішній день, це приблизно 174 тис кв км, включаючи морські акваторії", - зазначив він.

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Начальник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони розповів, що площа деокупованих територій, на яких проводяться обстеження, становить 45 тис. кв. км, з яких 17 тис. кв. км – це землі сільськогосподарського призначення.

За його словами, заходи щодо розмінування наразі проводяться на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей. Найбільше постраждали від мін на сьогоднішній день території Харківської, Миколаївської та Херсонської областей.

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