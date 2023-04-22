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Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб завершити війну цього року, - МЗС

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Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб завершити війну цього року, - МЗС
Заступник глави МЗС України Андрій Мельник заявив, що Україна повинна негайно отримати у 10 разів більшу військову допомогу, ніж вона отримала від союзників дотепер, аби завершити війну цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але: цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року", – заявив Мельник.

Він закликав партнерів України перейти всі "штучні червоні лінії" і виділити 1% ВВП на поставки зброї Україні.

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Також у токшоу Суспільного "Новий відлік" Мельник нагадав, що, за словами глави Пентагону Ллойда Остіна, всі учасники міжнародної коаліції надали Україні збройну допомогу загалом на 55 млрд доларів.

"Велика нібито цифра. Але якщо порівняти цю війну з Другою світовою війною, а, на жаль, паралелей стає все більше, то тоді, лише якщо взяти ленд-ліз американського уряду, було надано у цінах 1940-их років допомоги на понад 50 млрд доларів. У теперішніх цінах це десь 700-800 млрд доларів…

Наші союзники повинні усвідомити масштаб цієї війни, допомога має бути збільшена щонайменше в 10 разів прямо зараз", – зазначив заступник міністра закордонних справ.

Топ коментарі

  • Voc Vox
    иными словами -фсбэшные зэИуды не собираются ничего освобождать и всякий раз будут придумывать новые требования ,подымая планку помощи -до невыполнимости
  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    а щеки не треснут? а сколько зеля сделал ракет или беспилотников за год. из достижений только увеличение тарифа на электрику
  • Владимирвладимирович Фюрер
    А если в 1.000 раз больше, то можно за два дня закончить. А если в 100.000 раз больше, то через два часа... мельник, или психически-больной, или (скореее всего!) сознательно вредит отношениям с Западом. Сначала этот ***** гадил только отношениям с Гермапнией, а теперь благодаря Зелёной Сопле, назначившей его в МИД, - со всеми союзниками
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