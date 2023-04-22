ЄС має бути готовим запровадити санкції проти Китаю, - глава фракції "ЄНП" в Європарламенті Вебер

Якщо Китай рішить напасти на Тайвань, Європейський союз має стати на бік демократії та ввести санкції проти Пекіна.

Про це заявив глава фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"ЄС має бути готовий запровадити широкомасштабні санкції у разі нападу Китаю на Тайвань, завчасно та переконливо заявивши про це", - йдеться у повідомленні.

Він назвав це найкращою можливістю запобігти ескалації в регіоні.

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"Такі лідери, як китайські та російські, розуміють лише мову сили. Нам також потрібна зона вільної торгівлі для демократій", - додав Вебер.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США готові запровадити нові санкції проти Китаю.

Проте Вашингтон не прагне повного економічного відмежування від Пекіна. За словами глави Мінфіну США, це стане катастрофою для обох країн.