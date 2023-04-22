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ЄС має бути готовим запровадити санкції проти Китаю, - глава фракції "ЄНП" в Європарламенті Вебер

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ЄС має бути готовим запровадити санкції проти Китаю, - глава фракції "ЄНП" в Європарламенті Вебер
Якщо Китай рішить напасти на Тайвань, Європейський союз має стати на бік демократії та ввести санкції проти Пекіна.

Про це заявив глава фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"ЄС має бути готовий запровадити широкомасштабні санкції у разі нападу Китаю на Тайвань, завчасно та переконливо заявивши про це", - йдеться у повідомленні.

Він назвав це найкращою можливістю запобігти ескалації в регіоні.

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"Такі лідери, як китайські та російські, розуміють лише мову сили. Нам також потрібна зона вільної торгівлі для демократій", - додав Вебер.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США готові запровадити нові санкції проти Китаю.

Проте Вашингтон не прагне повного економічного відмежування від Пекіна. За словами глави Мінфіну США, це стане катастрофою для обох країн.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    ******** Китай -це провал західної політики будівництва світу. Бо викормили з руки злобну тварину. Інвестиції в китайську економіку спочатку створили міцну статуру, та, як наслідок, масивні зуби. Раніше цю країну було можливо купити рисом, зараз потрібно стримувати ядерною зброєю.
  • Ukraine Press
    Давно пора, китайський пухлячок вже зовсім ***** від вседозволеності.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Невдячні ці китайці , гнили в своїх рисових полях і вважали делікатесом щура , світові демократії допомогли піднятися китайській економіці і яка шана ? Нарівні з рашистами стають загрозою для всього світу . Якщо так піде далі то для китайців по коліна в воді на рисовому полі і щур на вечерю буде ще і не поганий фінал їхнього протистояння з Заходом .
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