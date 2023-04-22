Глава МЗС Литви Ландсбергіс про сумніви китайського посла у суверенітеті пострадянських республік: Ось чому ми не довіряємо Китаю

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс відреагував на скандальні заяви посла Китаю у Франції щодо "російського Криму" і статусу пострадянських держав у міжнародному праві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Ландсбергіс пояснив, що у зв’язку з такими заявами, які озвучив китайський посол у Франції, держави Балтії не довіряють Китаю як "посереднику" у врегулюванні війни в Україні.

"Якщо комусь все ще цікаво, чому країни Балтії не довіряють Китаю як "посереднику в досягненні миру в Україні", то ось китайський посол, який стверджує, що Крим є російським, а кордони між нашими країнами не мають жодних правових підстав", – написав Ландсбергіс.

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Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".