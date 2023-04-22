Протягом 22 квітня росіяни тричі обстріляли прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"

У суботу, 22 квітня, російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області з САУ та ствольної артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Північ".

Як повідомляється, з 14:00 до 14:15 зафіксовано 4 "приходи", ймовірно з САУ, в район населеного пункту Кореньок. В наслідок обстрілу відбулося загорання поля з кукурудзою.

З 13:00 до 13:20 зафіксовано 10 "приходів", ймовірно ствольна артилерія, в район населеного пункту Бруски.

З 14:30 до 14:40 зафіксовано 5 "приходів", ймовірно з САУ, в район населеного пункту Уланове.

Військові повідомляють, що інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

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