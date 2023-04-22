Протягом 22 квітня росіяни завдали 3 ракетних, 24 авіаційних удари та здійснили близько 20 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо російських обстрілів з території РФ протягом 22 квітня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 3 ракетних, 24 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою".

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