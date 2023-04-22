Російські окупанти використовують понад 70 таборів для утримання депортованих українських дітей, - ОП

Російські окупанти використовують понад 70 таборів для утримання незаконно вивезених з тимчасово захоплених територій України дітей.

Про це заявила уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук у ефірі телемарафону з посиланням на дані Єльської лабораторії гуманітарних досліджень, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

При цьому вона зазначила, що наша держава досі достеменно не знає куди ворог депортує маленьких українців. Попри визначення експертами понад 70 таборів, росіяни постійно переміщують дітей. "Вони роблять все для того, щоб ми їх не знайшли", – зазначила Герасимчук.

Як свідчать останні дані порталу "Діти війни", підтверджено викрадення загарбниками вже майже 19,4 тисячі маленьких громадян України. За словами уповноваженої, цифра постійно уточнюється, відповідна інформація перевіряється.

"Не означає, що це остаточний список … Мова насправді йде про декілька сотень тисяч викрадених дітей, це 200-300 тисяч", – додала вона.

Герасимчук також прокоментувала депортацію в Росію українських дітей під приводом так званого лікування. Представниця ОП заявила, що за допомогою примусових "медоглядів" агресор відбирає найздоровіших для поповнення своєї нації – "у цих здорових дітей раптом з’являються після медоглядів дивні страшні діагнози, після яких їм пропонують лікування в РФ".

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За словами уповноваженої, ворог прикривається благими намірами для вивезення неповнолітніх, але те, що вони переживають у своєрідному російському полоні, "насправді жахає".

"Їх намагаються зламати абсолютно. Їх усіляко принижують, а найголовніше … вони (росіяни – ред.) роблять усе для того, щоб дитина зненавиділа власних батьків – вони нав'язують дитині думку, що своїм батькам і рідним вона більше не потрібна", – розповіла Герасимчук.