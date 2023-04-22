Цивільний чоловік загинув через російську вибухівку на Херсонщині, - ОВА
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У Великоолександрівській громаді Херсонської області через залишену росіянами вибухівку загинув 30-річний мирний житель.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.
За даними ОВА, чоловік натрапив на вибухонебезпечний предмет на березі річки Інгулець між селами Давидів Брід і Білогірка. Постраждалий отримав травми, несумісні з життям.
В обладміністрації закликають громадян памʼятати, що мінна небезпека в Херсонській області є надзвичайно високою. Зоною підвищеної небезпеки є узбережжя водойм, поля, лісосмуги, узбіччя доріг і пустирі.