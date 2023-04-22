Японія дає Світовому банку $471 млн для відбудови України

Уряд Японії оголосив про внесок у розмірі 471 млн доларів до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Про це повідомляє пресслужба Світового банку, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Ці кошти є частиною зобов’язань в розмірі 5,5 млрд доларів, які Японія взяла в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати народ України у відбудові.

"Японія продовжує підтримувати Україну та український народ. Ми тісно співпрацюємо зі Світовим банком у наданні підтримки Україні. Ми очікуємо, що наші внески будуть ефективно використані для задоволення найбільш нагальних потреб з ремонту критично важливої інфраструктури. Ми з нетерпінням чекаємо подальшого поглиблення нашої співпраці з Групою Світового банку", - заявив заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Кентаро Огата.

Уточнюється, що цей грантовий внесок більш ніж подвоює кошти URTF. Тепер загальна сума грантових ресурсів на невідкладні роботи з ремонту енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, житла, шкіл та лікарень в Україні становить понад 850 мільйонів доларів.

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Зараз URTF підтримує Проект з відновлення енергетичних ресурсів та підготовки до зими, Проект "Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі" (RELINC) та Проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL).

URTF - це багатосторонній донорський фонд, який створений у грудні 2022 року. Він підтримує екстрені операції Світового банку в Україні у ключових галузях, зокрема транспорт, охорона здоров'я та енергетика. Ці проєкти відображають потреби країни в надзвичайній допомозі, викладені в оновленій Швидкій оцінці завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA).

Проєкти розроблені таким чином, щоб їх можна було адаптувати до подій на місцях, забезпечуючи при цьому швидкий вплив і швидкий розподіл коштів.

Стратегічне керівництво діяльністю URTF здійснює Рада партнерства. Її співголовами є Група Світового банку та Уряд України, до складу Ради входять партнери з розвитку. Учасниками URTF є Австрія, Канада, Ісландія, Японія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія. Команда управління програмою відповідає за щоденне управління коштами учасників URTF.