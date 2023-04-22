Російські окупанти дали кримському татарину Куртамету 7 років за переказ 500 гривень другові

7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з відбуванням першого року у в’язниці. Такий вирок підконтрольний Росії "Київський райсуд Сімферополя" ухвалив стосовно кримського татарина Аппаза Куртамета.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"21-річного хлопця окупанти звинуватили у "фінансуванні" добровольчого батальйону "Крим". ("створенні збройного формування, керівництві таким формуванням чи його фінансуванні" ч.1 ст.208 КК РФ). За версією слідства, він переказав 500 гривень представнику батальйону. Насправді Аппаз позичив у борг ці гроші знайомому, котрий на той час вступив до добробату.

Нагадаю: Аппаза Куртамета російські силовики затримали 23 липня 2022 року на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, куди він прямував до родичів. Того ж дня звʼязок із ним зник. Про його місце перебування не було відомо до 8 жовтня. Наприкінці лютого цього року окупанти розпочали судилище.

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Росія не полишає репресивну політику стосовно представників корінного народу Криму - кримських татар. Усі обвинувачення на адресу громадян України є надуманими і мають політично мотивоване підґрунтя, а вироки - незаконними.

Міжнародне гуманітарне право забороняє державі-окупанту застосовувати своє кримінальне законодавство на окупованій території.

Закликаю світову спільноту посилити політико-дипломатичний тиск на РФ до повного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних українських громадян", - розповів Лубінець.

Як повідомляє Крим.Реалії, слухання справи завершилося 20 квітня. Суддя Оксана Карчевська оголосила вирок у кримінальній справі, визнала Куртамета винним і призначила покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з відбуванням першого року у в'язниці, а решти строку в колонії суворого режиму. Вирок ще не набрав законної сили. Адвокат Рефат Юнусов повідомив, що має намір оскаржити його в апеляційному суді.

Днем раніше сторона обвинувачення під час судових дебатів вимагала для Куртамета покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, стверджуючи, що провину підсудного було повністю доведено під час слідства та судового процесу. Захист наполягав на виправданні Куртамета, вважаючи, що в його діях немає складу злочину.

Як пише видання, у липні 2022 року Куртамет дав у борг своєму другові 500 гривень. 22 липня його затримали в Генічеську російські силовики. Звідти його відправили до фільтраційного табору, в якому під час перевірки телефону виявилося, що знайомий Куртамета, якому він позичив гроші, служить у добровольчому батальйоні "Крим". Слідчі ФСБ Росії подали його позику як "фінансування незаконного збройного формування".

Як заявив у своєму коментарі голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, "у справі Аппаза Куртамета виявилося все свавілля, з яким діє окупаційна влада".