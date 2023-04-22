У Латвії вимагають від Китаю пояснень після заяви посла про сумніви у суверенітеті пострадянських республік
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Латвія вважає, що заяви китайського посла у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік абсолютно неприйнятні.
Про це заявив міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні", - заявив Рінкевич.
До того ж наразі Латвія очікує від китайської сторони пояснень і повного спростування цієї заяви.