У Латвії вимагають від Китаю пояснень після заяви посла про сумніви у суверенітеті пострадянських республік

Латвія вважає, що заяви китайського посла у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік абсолютно неприйнятні.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні", - заявив Рінкевич.

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До того ж наразі Латвія очікує від китайської сторони пояснень і повного спростування цієї заяви.