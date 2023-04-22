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У Латвії вимагають від Китаю пояснень після заяви посла про сумніви у суверенітеті пострадянських республік

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У Латвії вимагають від Китаю пояснень після заяви посла про сумніви у суверенітеті пострадянських республік
Латвія вважає, що заяви китайського посла у Франції Лу Шайе щодо суверенітету колишніх радянських республік абсолютно неприйнятні.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевич, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Зауваження посла Китаю у Франції щодо міжнародного права та суверенітету націй абсолютно неприйнятні", - заявив Рінкевич.

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До того ж наразі Латвія очікує від китайської сторони пояснень і повного спростування цієї заяви.

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Топ коментарі

  • Злий Петлюрівець
    а що там ****** абізяна арахманія яка дуже топила за дручбу з ********** камуняками. він щось скаже чи як і уся шобла зебілів пайдйот тіхонічка влєс
  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    а зе засунул кокс в опу... такое ощущуение что за нас прибалтика только борется
  • Ревизор
    Сейчас запад взращивает новую обезьяну с гранатой в виде китая.
    Уже сейчас надо задавливать китай экономически, не слушая западных алигархов, которым бабло застилает глаза. Их дети погибать на будет. Их внуки не будут в армии воевать с китаезами. А война будет. Америке и всему миру надо выгонять китайцев со своих земель уже сейчас. Иначе будет визг - си введи войска, нас обижают. Потом будет война, страшная война. диктаторы любят кровь, они в ней купаются думая что омолодятся.
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