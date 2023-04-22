Резніков обговорив з Воллесом подальше навчання українських військових
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Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у суботу, що він обговорив подальше зміцнення спроможностей української армії з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав на своїй сторінці у Твіттері,
"Завжди приємно бачити колегу і великого друга України Бена Воллеса на зустрічі Рамштайн. Ми обговорили подальше зміцнення спроможностей української армії, зокрема навчання наших військовослужбовців", – написав український міністр.
Раніше у суботу Резніков повідомив, що одинадцята зустріч Контактної групи з питань оборони України наблизила притягнення росії до відповідальності.