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Видворення дипломатів РФ знизить активність спецслужб Кремля в Німеччині, - МЗС

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Видворення дипломатів РФ знизить активність спецслужб Кремля в Німеччині, - МЗС
Видворення російських дипломатів із Німеччини дозволить знизити активність спецслужб та розвідки Кремля в країні.

Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Фактично протягом останніх кількох тижнів федеральний уряд веде переговори з російською стороною про їхню присутність у відповідних дипломатичних представництвах за кордоном", - сказали у МЗС.

У Міністерстві пояснили, що присутність ворожих спецслужб потрібно було скоротити, і вони вже покинули країну.

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"Метою було скорочення присутності російської розвідки у Німеччині. З цим пов'язаний сьогоднішній від'їзд співробітників російського посольства", - додали в МЗС Німеччини.

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    уявіть собі як знизить активність і ефективність спецслужб кремля
    посадка ермака і ко.
  • Ukraine Press
    Кацапів треба гнати вшию всіх, ВСІХ!!! Це нація нацистів та виродків!!!
  • Jimmy Hill
    Видворення диплоМАТIВ рф:

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