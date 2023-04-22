Видворення дипломатів РФ знизить активність спецслужб Кремля в Німеччині, - МЗС

Видворення російських дипломатів із Німеччини дозволить знизити активність спецслужб та розвідки Кремля в країні.

Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Фактично протягом останніх кількох тижнів федеральний уряд веде переговори з російською стороною про їхню присутність у відповідних дипломатичних представництвах за кордоном", - сказали у МЗС.

У Міністерстві пояснили, що присутність ворожих спецслужб потрібно було скоротити, і вони вже покинули країну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вербування, перехоплення повідомлень та полювання на передові технології: спецслужби Норвегії розповіли про діяльність висланих з посольства РФ шпигунів

"Метою було скорочення присутності російської розвідки у Німеччині. З цим пов'язаний сьогоднішній від'їзд співробітників російського посольства", - додали в МЗС Німеччини.