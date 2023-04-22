Видворення дипломатів РФ знизить активність спецслужб Кремля в Німеччині, - МЗС
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Видворення російських дипломатів із Німеччини дозволить знизити активність спецслужб та розвідки Кремля в країні.
Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Фактично протягом останніх кількох тижнів федеральний уряд веде переговори з російською стороною про їхню присутність у відповідних дипломатичних представництвах за кордоном", - сказали у МЗС.
У Міністерстві пояснили, що присутність ворожих спецслужб потрібно було скоротити, і вони вже покинули країну.
"Метою було скорочення присутності російської розвідки у Німеччині. З цим пов'язаний сьогоднішній від'їзд співробітників російського посольства", - додали в МЗС Німеччини.