Росіяни ввечері 22 квітня обстріляли Харків та область

У суботу, 22 квітня, російські війська обстріляли Харків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Харківського міського голови Ігоря Терехова.

"Харків під обстрілом", - йдеться у повідомленні.

Наразі в місті та регіоні оголошено повітряну тривогу. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що було чутно щонайменше два вибухи.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти знову завдають ударів.

"Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав глава регіону.

"Суспільне" повідомило, що у місті пролунав третій вибух. Поліція Харківської області закликала людей про всі влучання повідомляти на спецлінію 102.

Пізніше Синєгубов у Телеграмі, зазначив, що у Харкові та області зафіксовано щонайменше 5 влучань.

"На жаль, одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у с. Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються. У Харкові є влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури, рятувальники приборкують масштабну пожежу. Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 "прильотів" у місті та області", - повідомив Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що "у Новобаварському районі через ракетний обстріл пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. ДСНС працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Також за інформацією Терехова "зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти. На даний момент інформація про постраждалих уточнюється".