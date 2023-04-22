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Для наступу потрібні винищувачі, але поки ця "червона лінія" так і не була перетнута в "Рамштайні", - Мельник

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Для наступу потрібні винищувачі, але поки ця "червона лінія" так і не була перетнута в "Рамштайні", - Мельник
Україні потрібні винищувачі для підтримки контрнаступу. Але поки союзники не перетинають "червону лінію" таких поставок.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, та допомога, яку союзники України пообіцяли надати на зустрічі у форматі "Рамштайн", є недостатньою. Системи ППО справді є важливими для України, але зараз йдеться не про оборону, а про наступ.

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"Для наступальних дій потрібна не тільки бронетехніка, а і потрібні винищувачі, щоб підтримувати наступ. На жаль, поки ця "червона лінія" так і не була перетнута в "Рамштайні". Щоб ці наступальні дії принесли успіх, ми потребуємо наступальної зброї, в першу чергу йдеться про далекобійні ракети та винищувачі. F-16 - оптимальний варіант, але є й інші", - зазначив заступник глави МЗС.

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Топ коментарі

  • vismavista
    Снимите Мельника сруля.
    Зелені продовжують піаритися будь де і по будь-якій причині.
    Кому це Мельник віщає? Українським громадянам, що би черговий раз показати "який я радікальний"?
  • три - пятнадцать
    назвіть тип зброї яка зараз не потрібна Україні?
    несподівано виявилося, що асфальтовані дороги на схід,
    які турбували зелених більше ніж гроші на армію,
    це наступальна зброя кацапів як і "вчасно" розмінований Чонгар і щє багато чого.
    типове зелене закликунярство - іншого вони нічого робити не спроможні.
  • Vika Lysenko
    Не МАРАДЕРЬТЕ НА КРОВИ ! Всех агентов террористов кацапских - Баканова ,Ермака ………… Портнова -ПОД ТРИБУНАЛ ПО 111 ст НА ВЕЧНО

    літаки
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