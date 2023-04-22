В окупованому Енергодарі росіяни погрозами та залякуванням змушують працівників АЕС отримувати громадянство РФ, - Генштаб

Генштаб 22 квітня оприлюднив інформацію про ситуація на Запорізький АЕС та репресії окупантів по відношенню до працівників станції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово захоплених територіях України. Так, у Енергодарі Запорізької області, збільшено кількість патрулів, на блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях, працівники фсб рф беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані.

Водночас, представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від отримання російського паспорта. Беруть до уваги, зокрема, джерела фінансових доходів таких громадян. Представників фсб рф цікавить, яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольної Уряду України до тимчасово захоплених територій області та яким чином ці кошти конвертуються у готівку.

У той же час, через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС. Використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією "росатом".

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