Німеччина передала Україні 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs та Wiesel, - Мельник

Німеччина передала Україні лише 6% від своїх Leopard 2, однак не передала жодного БТР Fuchs чи Wiesel. А це те, що потрібно для наступу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вони нам дали 18 танків Leopard 2. Німеччина сама має 382 таких танків. Тобто нам дали лише 6% від танків, які Німеччина має. Чому не дати ще хоча б 18? А ще краще 50 чи 100 танків. Я не розумію, чому. Ці можливості є", - наголосив Мельник.

Він також зауважив, що Німеччина не передала жодного БТР Fuchs, хоча вони мають близько 600 машин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для наступу потрібні винищувачі, але поки ця "червона лінія" так і не була перетнута в "Рамштайні", - Мельник

"Далі... Бундесвер володіє близько 600 бронетехніки Fuchs ("Лисиця"). Це БТР, щоб війська могли швидко пересуватися. У них є 600 таких машин, а ми жодної не отримали... Така ж сама ситуація з Wiesel, це теж БТР. У Німеччини таких 300 машин, а ми жодної не отримали. Це те, що нам потрібно для наступу", - додав заступник міністра.