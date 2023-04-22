Новини • Допомога Україні

Німеччина передала Україні 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs та Wiesel, - Мельник

13 379263
Німеччина передала Україні 6% своїх Leopard 2 і жодного БТР Fuchs та Wiesel, - Мельник
Німеччина передала Україні лише 6% від своїх Leopard 2, однак не передала жодного БТР Fuchs чи Wiesel. А це те, що потрібно для наступу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вони нам дали 18 танків Leopard 2. Німеччина сама має 382 таких танків. Тобто нам дали лише 6% від танків, які Німеччина має. Чому не дати ще хоча б 18? А ще краще 50 чи 100 танків. Я не розумію, чому. Ці можливості є", - наголосив Мельник.

Він також зауважив, що Німеччина не передала жодного БТР Fuchs, хоча вони мають близько 600 машин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для наступу потрібні винищувачі, але поки ця "червона лінія" так і не була перетнута в "Рамштайні", - Мельник

"Далі... Бундесвер володіє близько 600 бронетехніки Fuchs ("Лисиця"). Це БТР, щоб війська могли швидко пересуватися. У них є 600 таких машин, а ми жодної не отримали... Така ж сама ситуація з Wiesel, це теж БТР. У Німеччини таких 300 машин, а ми жодної не отримали. Це те, що нам потрібно для наступу", - додав заступник міністра.

Топ коментарі

  • Андрій Богатир
    пане (неповажний) мельник, а скільки бтр-3/4 ми могли би (без авралу) виготовити на українських (!!) заводах за гроші, які були витрачені зеленими уїбанами на асфальтування шляхів, по яким зараз пересуваються кацапські танки?! іще скажіть мені: а що, власне, нам винна німеччина?! от що?! вона навіть будапештський меморандум не підписувала!! (я проо всяк випадок це нагадаю вам про це: бо, як правило, хто починає працювати на зелених уйобків, сам або вдає дегенерата, або просто дибіліє). а от, що я бачу - так дуже багато німецьких (неповажний пане мельник, НІМЕЦЬКИХ!!! (не китайських, не турецьких - які так ******* зелені хламідії)), а справжінх німецьких манів/мерседесів на вулицях наших міст!! тому, п. (це не пане, це - п-е, мельник), якщо працюєте на зеленого дегенерата, то краще заваліть їб..о!!
  • vadyan
    Він сказав "хоча б іще 18".
    Що не так Мельник каже? Все по ділу! З моральної точки зору, саме німецький попередній уряд є одним з головних винуватців цієї великої війни в центрі Європи! Вигодовуючи монстра протягом двох десятиліть та накачуючи баблом рашистську армію!!! Тому мають визнати свою провину та максимально допомогти Україні хоча б грошима та наявною технікою, бо 18 танків це плівок по суті після того, що меркельша натворила!
  • Андрій Богатир
    1. іще раз повільно: порахуйте, скільки з'явилося на вулицях наших міст автобусів ман та мерседес?! от прсто станьте й подивіться!! іще раз - не ктайського, не турецького лайна, а суперових німецьких бусів!!
    2. що нам винні німці?! що?! у нас угоди про допомогу з ними є ?! якщо є, то повідомте - може, ми чогось не знаємо?! навіть якщо врни розконсервують для нас пару кьоніхтигрів , то й за це ми маємо дякувати німцям!! тому що, - повторю цитаату великого непереможного неголеного у спортивних кальсонах підарка, - "в має ми будєм жаріть шашликі"(!!). воно до цього готувалося!! розумієте?! абсолютно серйозно!! тому закидати будь-кому про недостатність допомоги - це - блюзнірство, це - моветон, це - відсутність логіки, це, зрештою, відсутність розуму - це все, що характеризує зеленого гуманоїда (не сапієнса!!) від останнього дибіла, який вперше у своєму нікчемному житті дістався виборччої дільниці навесні трагічного для нас 19-го року й проголосував відповідно, й самого зеленого недоробка, якого всі дегенерати країни обрали собі на президента того ж таки 19-го року...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини