Через російські обстріли 67 населених пунктів Донеччини перебувають без водопостачання, - Сили оборони

У суботу російські війська щонайменше 6 разів атакували Вугледар на Донеччині авіаційними бомбами ФАБ-500, а внаслідок пошкодження електропостачання в Карлівці 67 населених пунктів залишилися без водопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Він зазначив: "За сьогоднішній день ворог щонайменше 6 разів атакував Вугледар авіаційними бомбами ФАБ-500, є значні руйнування будинків. Уточнюємо ситуацію щодо постраждалих цивільних осіб. Що стосується Мар’їнки та Авдіївки, ворог продовжує штурмувати даний напрямок.

Сьогодні в результаті штурмових дій було пошкоджено електропостачання в Карлівці, що спричинило припинення водопостачання в 67 населених пунктів. Ворог також продовжує штурмувати Авдіївку. Намагається не лише штурмувати, а й наносити артилерійські удари, застосовує авіацію".

За словами Дмитрашківського, в Авдіївці досі лишається близько 1800 цивільних, з яких двоє дітей. Представники влади намагаються переконати людей евакуюватися.

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