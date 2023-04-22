Новини • Війна

Росіяни змушують українських вчених на окупованих територіях вступати до академії наук РФ, - Центр нацспротиву

2 68226
Росіяни змушують українських вчених на окупованих територіях вступати до академії наук РФ, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях ворог почав чинити тиск на академіків та членкорів Національної академії наук України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, тим хто залишився проживати на захоплених територіях повідомили, що їм необхідно вступити до російської академії наук й відмовитись від членства в НАНУ. Заохочують виплатою від 40 до 80 тис. рублів, але у випадку відмови обіцяють заблокувати роботу й "подальші проблеми".

Також, всім науковцям повідомлено, що для вступу до лав російської академії наук необхідно отримати паспорт рф.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Енергодарі росіяни погрозами та залякуванням змушують працівників АЕС отримувати громадянство РФ, - Генштаб

Зауважимо, що нам відомі всі прізвища російських посіпак й тому кожен хто чине тиск на науковців не уникне відповідальності в межах чинного законодавства України", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    А той академік НАН України, депутат ВРУ 4-го скликання по списку БЮТ, рашист- член президії "общественной организации всемирный русский народный собор" П.П.Толочко, який заперечує Голодомор 1932-33 р.р., як геноцид українського народу, вже вступив до академії пітьми?
  • Чайка Київ
    Зате, рік тому, не було ніякої паніки.
  • три - пятнадцать
    зрадниками не народжуються, іми стають.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини