Росіяни змушують українських вчених на окупованих територіях вступати до академії наук РФ, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях ворог почав чинити тиск на академіків та членкорів Національної академії наук України.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Так, тим хто залишився проживати на захоплених територіях повідомили, що їм необхідно вступити до російської академії наук й відмовитись від членства в НАНУ. Заохочують виплатою від 40 до 80 тис. рублів, але у випадку відмови обіцяють заблокувати роботу й "подальші проблеми".

Також, всім науковцям повідомлено, що для вступу до лав російської академії наук необхідно отримати паспорт рф.

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Зауважимо, що нам відомі всі прізвища російських посіпак й тому кожен хто чине тиск на науковців не уникне відповідальності в межах чинного законодавства України", - йдеться у повідомленні.