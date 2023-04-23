Протягом 22 квітня росіяни обстріляли п’ять громад Сумщини - зафіксовано 64 прильоти, - ОВА
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила в Телеграмі.
У повідомленіні зазначається: "Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 прикордонних громад – Есманської, Білопільської, Юнаківської, Миропільської та Новослобідської. Зафіксовано 64 прильоти з мінометів та артилерії.
Есманська громада: по околиці одного із сіл громади росіяни били з артилерії (2 обстріли) – усього 9 прильотів. Унаслідок першого обстрілу (4 прильоти) відбулося загорання поля з кукурудзою.
Білопільська громада: по території громади ворог бив з мінометів – 32 прильотів та артилерії – 1 приліт.
Юнаківська громада: здійснено артилерійський обстріл (САУ) – 4 прильоти.
Миропільська громада: був обстріл з мінометів – 4 прильоти.
Новослобідська громада: ворог здійснив артобстріл – 10 прильотів та мінометний обстріл – 4 прильоти.
За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону".