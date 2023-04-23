Розпочалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що почалася "глобальна робота" із обмеження російської атомної енергетики.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.
Зеленський зазначив: "Важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі.
Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито "енергетичні" атомні проєкти. Будь-яка енергетика для Кремля – це зброя. Атомна енергетика для них – це також зброя.
І саме це, до речі, відбувається на Запорізькій атомній станції, яку росія використовує саме як зброю для шантажу світу. Для шантажу катастрофою.
І добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держави-терориста".