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Розпочалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі, - Зеленський

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Розпочалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що почалася "глобальна робота" із обмеження російської атомної енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.

Зеленський зазначив: "Важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі.

Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито "енергетичні" атомні проєкти. Будь-яка енергетика для Кремля – це зброя. Атомна енергетика для них – це також зброя.

І саме це, до речі, відбувається на Запорізькій атомній станції, яку росія використовує саме як зброю для шантажу світу. Для шантажу катастрофою.

І добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держави-терориста".

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И именно для этого ты дал возможность ***** беспрепятственно занять Запорожскую АЭС, крупнейшую станцию у нас?
  • Павло ШОвте
    Пам'ятаю, що колись Зеленський сказав, що якщо у нього заведуться "свинарчуки", то він піде з посади президента.
  • три - пятнадцать
    іноді здається, що коли б опу прошманала якась 3тя невідома нікому сила,
    то вантажівка була б заповнена до верху з портретами *****,
    схованими до часу комуняцькими партбілетами, корочками фсб, кацапськими гербами, прапорцями, вимпелами і грамотами,
    і непросроченими запрошеннями 95 кварталу на виступ в клемлівську баню.
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