Розпочалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що почалася "глобальна робота" із обмеження російської атомної енергетики.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у своєму зверненні.

Зеленський зазначив: "Важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі.

Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито "енергетичні" атомні проєкти. Будь-яка енергетика для Кремля – це зброя. Атомна енергетика для них – це також зброя.

І саме це, до речі, відбувається на Запорізькій атомній станції, яку росія використовує саме як зброю для шантажу світу. Для шантажу катастрофою.

І добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держави-терориста".

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