Авіація та артилерія ЗСУ протягом 22 квітня завдали ударів по 11 районах зосередження окупантів та 1 складу, - Генштаб

Авіація та артилерія Сил оборони України в суботу, 22 квітня, завдали низку ударів по російських окупантах

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 19 квітня уразили 9 районів зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів, - Генштаб