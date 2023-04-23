Авіація та артилерія ЗСУ протягом 22 квітня завдали ударів по 11 районах зосередження окупантів та 1 складу, - Генштаб
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Авіація та артилерія Сил оборони України в суботу, 22 квітня, завдали низку ударів по російських окупантах
Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та 1 склад боєприпасів противника".