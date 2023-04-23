Пізно ввечері 22 квітня у Слов’янську пролунала серія вибухів
7 1670
У Слов’янську Донецької області вчора пізно ввечері, 22 квітня, пролунала серія вибухів. Повітряну тривогу у регіоні оголошували після вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.
На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. До закінчення повітряної тривоги жителів регіону просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".