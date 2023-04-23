Італія заявила, що заморозила активи сина російського бізнесмена Усса, - Reuters

Міністерство фінансів Італії заявило про замороження активів Артема Усса, сина російського бізнесмена Олександра Усса, який перебував під домашнім арештом та зрештою втік до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"У заяві, опублікованій пізно в п'ятницю (21 квітня — ред.), казначейство схвалило указ про заморожування активів, що належать Уссу в Італії, включаючи міноритарну частку в приватній компанії, його віллу в Базільйо та банківський рахунок, що містить понад 160 000 євро", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Артем Усс перебував під домашнім арештом у своєму будинку в Базільйо на околиці Мілана, але втік за день після того, як міланський суд погодився передати його до США, щоб пред’явити йому звинувачення у транспортуванні нафти з Венесуели в обхід санкцій і в банківському шахрайстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Соловйов скаржиться на європейців: "Нацистские сволочи лишили евреев, таких как я, собственности в Италии". ВIДЕО

"Його електронна мітка відстеження подала сигнал тривоги, коли він вийшов з дому, але він зник, коли поліція прибула на віллу", — пише Reuters.

Втеча росіянина збентежила італійський уряд, а прем'єр-міністр Джорджія Мелоні розкритикувала початкове рішення надати Уссу домашній арешт. Окрім того, міністр юстиції Італії розпочав дисциплінарне стягнення проти трьох суддів, які ухвалили рішення про домашній арешт, повідомили журналістам раніше цього тижня два джерела, безпосередньо обізнані з цим питанням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія затвердила шостий пакет допомоги Україні

Раніше цього місяця Усс заявив російським ЗМІ, що висунуті проти нього звинувачення в США були "політично мотивованими".

У жовтні 2022-го року Міністерство юстиції США звинуватило п’ятьох громадян Росії та двох трейдерів венесуельської державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela у відмиванні коштів, контрабанді нафти та незаконному доступі до військових технологій. У списку обвинувачених — росіяни Юрій Орєхов, Артем Усс, Світлана Кузургашева, Тимофій Телегін, Сергій Туляков. Серед венесуельців — Хуан Карлос Сото та Хуан Фернандо Серрано Понсе.

Також читайте: США використовують нові методи покарання російських олігархів за війну, - АР