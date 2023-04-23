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Українські сили зайняли позиції на лівому березі Херсонщини, – ISW

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Українські сили зайняли позиції на лівому березі Херсонщини, – ISW
Російські "воєнкори" надали достатньо географічно прив’язаних відеоматеріалів і текстових повідомлень, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російським блогером 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона).

Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Кінка та Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту", – йдеться у звіті.

Також за даними аналітиків Інституту, 20 і 22 квітня російські "воєнкори" стверджували, що українські сили утримують позиції на східному березі Херсонської області вже кілька тижнів, встановили стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють вилазки, що вказує на відсутність російського контролю над цим районом. На карті бойових дій ще одного російського блогера стверджується, що російські сили не контролюють деякі острови в дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що свідчить про можливе просування українських військ на ці острови.

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Аналітики також зауважили, що деякі російські "воєнкори" скаржилися, що низька інтенсивність вогню артилерії через надмірну централізацію російського військового командування дозволила українським військам висадитися на східному березі.

"Російські війська, можливо, надають перевагу утриманню оборони в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними. Масштаби й наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само як і здатність і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості", – повідомили в інституті.

В ISW наголосили, що вперше визнають територію на східному березі Дніпра Херсонщини такою, що контролюється Україною, оскільки лише зараз отримала надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі, а також російські повідомлення з різних джерел про тривалу українську присутність на цій ділянці.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А я, пані Наталя, Вам відповім по іншому. Звичайно всі просимо Бога про допомогу і отримуємо її. Але чому Ви збираєтеся нагадувати західним партнерам, щоб вони надавали нашим захисникам зброю, а чому не нагадуєте нашому Верховному головнокомандувачу, уряду і парламенту? Ми ж не бананова республіка і маємо найкращий потенціал ВПК, контстукторів і можливості і можемо випускати свої ракети, САУ, танки, БМП, БТР, безпілотники, дрони, снаряди, міни, гвинтівки, патрони, міни...то чому Ви не примушуєте нашого Верховного головнокомандовача, крім вимагання зброї від США, ЄС, НАТО виробляти свою? У західних партнерів є свої уряди, свої громадяни, своя Конституція, згідно якої вони мають захищати своїх громадян, а не Україну. Як гарно перевела "сттрілки" за свої про..би команда "слуг" на захід, так?
  • Максим Редька 9c29563d
    Хто це "ми всі"? Я вірю в людей, в кожного воїна, саме вони ризикують своїми життями, втрачають його, втрачають здоров'я, фізичне та емоційне, саме їм ми завдячуємо, а не якимсь "небесним силам". Тільки люди перемагають у війнах, зброєю створеною найрозумнішими з людей. Якби тут була якась "небесна сила", то ні вбитих ні поранених би не було, а агресорів би вбивала блискавка ще на кордоні.
  • neverlok lok
    Звільнення тереторій вже тиждень як почалося.Підтвердження тому відео штурмів позицій взяття в полон покидьків .Всі очікували якийсь Бліцкриг ,а штаб робить це повільно, щоб ворог думав - що це позиційні бої без масованого наступу, який всі очікували .
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