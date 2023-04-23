Новини

Військові РФ хочуть перейти до оборони, Путін вимагає атак, - ISW

15 26645
Військові РФ хочуть перейти до оборони, Путін вимагає атак, - ISW
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента Росії Володимира Путіна перейти до оборони напередодні потенційного українського контрнаступу. Такої ж думки дотримується і вище російське керівництво.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики ISW знову звернули увагу на статтю Пригожина, у якій він писав, що Росія досягла цілей "спеціальної військової операції" в Україні, і її треба зупинити. Також він закликав "оголосити про закінчення "СВО" та повідомити все про те, що Росія досягла тих результатів, які планувала", а ще "намертво закріпитися, закігтитися на тих територіях, які вже є".

"Коментар Пригожина послідував за обговоренням результатів зустрічі в Рамштайні, зобов'язань Заходу щодо підготовки більшої кількості українських кадрів та продовження військової підтримки України. Заклики Пригожина до зміцнення російської оборони на окупованих територіях і часті обговорення перспектив українських контрнаступів привертають увагу, оскільки вказують на те, що він намагається посилити дискусію в російському внутрішньому інформаційному просторі. Росія, однак, продовжує проводити наступальні операції в Донецькій і Луганській областях", – сказано у звіті ISW.

Пригожин також виступає за те, щоб Росія зосередилася на утриманні нинішньої лінії фронту, а не шукала більше здобутків, щоб російські сили могли відновити свою боєздатність для подальших наступальних операцій. Такої ж позиції дотримується російське військове командування, яке, ймовірно, намагається переконати Путіна також перейти до оборонних операцій, але, можливо, не зможе прямо передати Путіну це повідомлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Злиті" документи Пентагону: Патрушев та Герасимов саботували війну проти України, - ЗМІ

"Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу та начальник російського Генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, розуміють загрозу українського контрнаступу, але, ймовірно, продовжують надсилати контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій за наполяганням Путіна. Джерела в Кремлі раніше показали, що Путін віддає перевагу лояльності, а не компетентності, і це почуття, ймовірно, заважає Шойгу та Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони", - зазначаються аналітики ISW 

Міністерство оборони Росії сигналізувало вищому керівництву країни про значні зусилля при наборі 400 тисяч військовослужбовців за контрактом, які б могли захистити існуючу лінію фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні "пріоритет" для російських військ, - Путін. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Путін все більше нагадує Гітлера періоду весни 1945-го Йому потрібні "пабеды" будь-якою ціною - бо "лохторат" почне кричать, що "Царь ненастаящий" А генералам потрібно армію утримать в руках - бо коли "в жопу клюнет жареный петух" - Путін звинуватить у "просерах" саме їх і "кинет их пад танки" Але, чим більше в Кремлі працюють по принципу "Стой там - иди сюда" - тим краще Бо ця "дерготня" вносить додаткове сум"яття у планування ними військоих операцій А це полегшить нам завдання звільнення окупованих територій
  • arye z.
    Звичайна історія відносин божевільного диктатора, що втратив зв'язок з реальністю, та його боягузливих генералів.
    Диктатор дивися на карту і проводить лінію від точки А до точки В - За тиждень ви повинні це захопити.
    А генерали розуміють, що на місцевості це захопити неможливо і бояться розгрому, але й диктатора бояться ще більше...
    Загалом, як кажуть у Росії - "Вхід рупь, вихід два" або по шаховому - цугцванг, де хороших ходів не залишилося і кожен наступний хід лише погіршує ситуацію.
  • Oresta Bartka
    По-о-олк! Равняйсь! Смір-р-рна! В парадную колонну... стано-вісь!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини