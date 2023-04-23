Минулої доби авіація ЗСУ завдала вісім ударів по районах скупчення ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Також було збито ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальних - "Орлан-10" та "Zala", а також 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет")", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливих військових об’єкти противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог зосереджує основні зусилля на трьох напрямках, ЗСУ відбили 58 атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, - Генштаб