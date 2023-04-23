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Країни G7 закликають до продовження, повного виконання та розширення "зернової угоди", - Reuters

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Країни G7 закликають до продовження, повного виконання та розширення "зернової угоди", - Reuters
Держави G7 закликали до "продовження, повної імплементації та розширення" критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

 Про це повідомляє Reuters із посиланням на комюніке міністрів сільського господарства країн-членів групи, інформує Цензор.НЕТ.

Міністри сільського господарства G7 "визнали важливість" угоди, заявивши: "Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення М(Чорноморської зернової ініціативи) BSGI".

Росія, яка вторглася до України в лютому 2022 року, дала зрозуміти, що не дозволить продовжити угоду після 18 травня, оскільки перелік вимог щодо полегшення її власного експорту зерна та добрив не було виконано.

"Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської "мілітаризації" продовольства", – йдеться в комюніке.

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У документі також сказано, що члени G7 "готові" підтримати відновлення і реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

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Топ коментарі

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Страны, входящие в семёрку, это самые развитые страны в мире, может быть им пора вспомнить

    об этом и не призывать нищую расею выполнять свои обязательства, а заставить её это делать!!
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    У дощі все росте як на дріждях

    А ось загарбники , які ГОЛОВУЮТЬ У РАДБЕЗІ ООН , крадуть українське зерно . І це питання на РАДБЕЗІ ООН потрібно пидиймати . Бо той ООН щось про голодуючих Афрікі балакає , а те що у України крадуть зерно І ДІТЕЙ говорить не охоче ( щоб хутина не дратувати )
  • Maksim Perepelitca
    Посмотрите, как убедительно следы от шин, давящих рассыпанное зерно, украденное в Украине, трансформируются в следы неопровержимых военных преступлений, совершенных там Россией. - https://t.me/VincentVanBlog/666?single

    Еще в конце прошлого года издание Financial Times, исследовав множество документов, выявило схему, по которой Россия вывозила зерно из оккупированных областей и продавала за рубежом.

    А факты присвоения и вывоза на территорию России украинских сельскохозяйственных активов подтверждены десятками видео и сотнями свидетельств.

    И вот сегодня уже появились ожидаемые последствия этого грабежа.

    В России некуда девать зерно и подсолнечник. Запасы огромны, заводы больше не закупают сырье, из-за чего цена на него упала за последние три недели на треть - с 30 до 20 тыс. руб. за тонну, сообщил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

    "Обвал произошел из-за больших поставок на заводы, в том числе с присоединенных территорий. Например, в Ростовской области аграрии уже просто кричат о катастрофе", - говорит А.Злочевский. Итог - зерно массово гниет по всей России.

    Идея о том, что контроль над украинским зерном может изменить мир, не нова. И Сталин, и Гитлер хотели это сделать, пишет профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

    Но гноить и свое, и украденное зерно в таких количествах в элеваторах - это просто какая-то дистиллированная гнусность! Он же у нас из блокадного Ленинграда!!

    И в тысячный раз встает со всей полнотой один и тот же вопрос: а на х*я ж?

    Зачем, то есть? В чём смысл, гражданин президент, всего этого пи**еца?
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