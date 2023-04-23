Країни G7 закликають до продовження, повного виконання та розширення "зернової угоди", - Reuters

Держави G7 закликали до "продовження, повної імплементації та розширення" критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на комюніке міністрів сільського господарства країн-членів групи, інформує Цензор.НЕТ.

Міністри сільського господарства G7 "визнали важливість" угоди, заявивши: "Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення М(Чорноморської зернової ініціативи) BSGI".

Росія, яка вторглася до України в лютому 2022 року, дала зрозуміти, що не дозволить продовжити угоду після 18 травня, оскільки перелік вимог щодо полегшення її власного експорту зерна та добрив не було виконано.

"Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської "мілітаризації" продовольства", – йдеться в комюніке.

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У документі також сказано, що члени G7 "готові" підтримати відновлення і реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.