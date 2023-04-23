Кіпр заблокував рахунки 13 осіб, яких пов’язують з російськими олігархами Абрамовичем та Усмановим

Кіпр прийняв жорсткі заходи щодо осіб і компаній, які, за даними США та Великобританії, допомогли російським олігархам обійти санкції, введені проти РФ.

Про це заявив фінансовий комісар Кіпру Павлос Іоанну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Було неминуче, що банки вдадуться до тих дій, які вони зробили. І уряд теж діяв обачно", - заявив Іоанну.

Йдеться, зокрема, про реалізацію санкцій Британії та США проти 13 фінансистів, які, як стверджується, допомагали російським олігархам обходити санкції та приховувати їхні фінансові активи. Повідомляється, що серед підозрюваних - як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство.

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