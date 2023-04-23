Новини

Кіпр заблокував рахунки 13 осіб, яких пов’язують з російськими олігархами Абрамовичем та Усмановим

2 07515
Кіпр заблокував рахунки 13 осіб, яких пов’язують з російськими олігархами Абрамовичем та Усмановим
Кіпр прийняв жорсткі заходи щодо осіб і компаній, які, за даними США та Великобританії, допомогли російським олігархам обійти санкції, введені проти РФ.

Про це заявив фінансовий комісар Кіпру Павлос Іоанну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  DW.

"Було неминуче, що банки вдадуться до тих дій, які вони зробили. І уряд теж діяв обачно", - заявив Іоанну.

Йдеться, зокрема, про реалізацію санкцій Британії та США проти 13 фінансистів, які, як стверджується, допомагали російським олігархам обходити санкції та приховувати їхні фінансові активи. Повідомляється, що серед підозрюваних - як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Передача Україні майже $3 млрд від продажу Абрамовичем "Челсі" затягується, - Bloomberg

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Super Gut
    Скоро європейці будуть блокувати рахунки ******** і шефірів, бо година розплати за мородерство країни під час війни - дуже близько
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    А арахамія допомогав Абрамовичу Нехай складае мандат депутата і йде замість Барни захищати Україну на фронт
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    наевже абізяни агрохімії рахунок закрили?воно ж як орангутанг боролося за абрамку
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини