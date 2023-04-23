Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 186 420 осіб (+690 за добу), 3675 танків, 2837 артсистем, 7131 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 23 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 186 420 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 186 420 (+690) осіб ліквідовано,
- танків - 3675 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7131 (+1) од,
- артилерійських систем - 2837 (+5) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 289 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів -294 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2402 (+4),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5730 (+12) од,
- спеціальна техніка - 339 (+2).