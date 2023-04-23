Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 186 420 осіб (+690 за добу), 3675 танків, 2837 артсистем, 7131 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 23 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 186 420 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 186 420 (+690) осіб ліквідовано,

танків - 3675 (+3) од,

бойових броньованих машин - 7131 (+1) од,

артилерійських систем - 2837 (+5) од,

РСЗВ - 539 (+0) од,

засоби ППО - 289 (+0) од,

літаків - 308 (+0) од,

гелікоптерів -294 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2402 (+4),

крилаті ракети - 911 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5730 (+12) од,

спеціальна техніка - 339 (+2).

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