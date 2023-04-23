Ворог бив по житлових кварталах Херсонщини, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА
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За минулу добу противник здійснив - 54 обстріли Херсонської області, випустивши 236 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію одна людина загинула, двоє дістали поранення.