Окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Луганщини неподалік фронту, - ОВА 

Російські загарбники минулої доби обстріляли Макіївку, Невське, Білогорівку та Діброву Луганської області

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, інформує Цензор.НЕТ

"Минула доба виявилася відносно спокійною. Наступальних дій на Луганщині окупанти не проводили. Проте це не завадило їм обстріляти населені пункти, де ще є мирні жителі. Артилерійський вогонь ворог спрямував на Макіївку, Невське, Білогорівку та Діброву", - йдеться в повідомленні.

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