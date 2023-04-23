У Чорному морі на бойовому чергуванні Росія тримає 10 кораблів, - ОК "Південь"

Корабельне угруповання противника в Чорному морі постійно маневрує і змінюється. Наразі воно налічує 10 кораблів, два із яких підводні носії "Калібрів".

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Ворог тримає кораблі у безпечному від ракет районі. Однак із тих місць вони також можуть дістати своїми ракетами будь-який район України. Окрім цього, в пункті базування росіяни тримають напоготові ще один надводний ракетоносій в повному бойовому спорядженні", - розповіла Гуменюк.

Вона уточнила, що кількість ракетоносіїв залежить від погодних умов, конкретної ситуації та рівня забезпечення.

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— Маневрування окупанти проводять, щоб створити певне напруження. Це такий елемент психологічного тиску на населення під час війни. Основний пункт базування ворога розташований якомога далі від українських берегів і це доводить, що вони нас дуже бояться, — додала начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.