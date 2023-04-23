Шість танків Leopard 2A4, переданих Іспанією, вже прямують в Україну, - Міноборони

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що 6 танків Leopard 2 вже прямують в Україну.

Про це вона сказала журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами міністерки, танки залишили портове місто Сантандер "разом з 20 важкими транспортними засобами".

"За шість днів, транзитом через іншу країну, вони будуть в Україні", - сказала Роблес.

Минулого тижня вона заявила, що ще чотири танки Leopard, на додачу до шести, будуть "якнайшвидше" відправлені в Україну після ремонту.

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Також зазначається, що в Іспанії підготовку для роботи на основних бойових танках Leopard 2 пройшли 55 українських військових.