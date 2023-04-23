На лівобережжі Херсонщини окупанти готуються до потужної оборони, - ОК "Південь"

Російські військові намагаються прикриватися місцевим населенням лівого берега Херсонщини, щоб зробити собі "живий щит" на нових рубежах оборони.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Маневри армії РФ відбуваються постійно. Вони намагаються відтягнути більш потужні та підготовлені сили якомога далі. Це класика, яку ми спостерігали й на правому березі. Тактика їх дій досить циклічна, вона повторюється. Як правило передній край вони поповнюють тим, кого не шкода, а елітні підрозділи, які готові тримати оборону, вони відтягують трохи далі. Логіка їх нам зрозуміла. Ми знаємо, як готувати нам свої дії", - зазначила Гуменюк.

За її словами, особовий склад ворога на лівому березі не дуже якісний. Здебільшого — це нещодавно мобілізовані, яких влаштовують в підрозділи на передній край. Їх маневри говорять про потужні оборонні позиції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські сили зайняли позиції на лівому березі Херсонщини, – ISW

Очільниця пресцентру додала, що Сили оборони ведуть дуже складну роботу, адже лінія фронту проходить широкою річкою.

"Умови військової операції вимагають, дійсно, інформаційної тиші до тих пір поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Тому треба набратися терпіння. Всі чекають добрих новин і вони їх обов‘язково дочекаються, але ці новини мають бути добрими для якомога більшої кількості наших військових", - зазначала Гуменюк.