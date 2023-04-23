Рашисти обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка, - ОВА
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Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Запорізької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.
Як зазначається, за минулу добу терористичні війська здійснили 70 артилерійських обстрілів, 4 атаки з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА по мирних населених пунктах на лінії розмежування у Запорізькій області.
"Під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст. На жаль, окрім руйнувань цивільних об'єктів, у Степногірську є постраждалий - 56-річний чоловік отримав поранення під час артилерійського обстрілу", - йдеться у повідомленні.