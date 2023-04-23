У Росії зростає конкуренція між Міністерством оборони та ПВК "Вагнера", які змагаються за чоловіків призовного віку, - британська розвідка

Міністерство оборони Росії розпочало нову масштабну кампанію з набору добровольців. В рамках широкомасштабної кампанії реклама з’явилася в російських соціальних мережах, на білбордах і на телебаченні.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який опублікований у Twitter міністерства оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Нова реклама звертається до чоловічої гордості потенційних новобранців, звертаючись до "справжніх чоловіків", а також підкреслюючи фінансові переваги приєднання", - йдеться у повідомленні.

При цьому росіян призовного віку також активно вербують "вагнерівці", оскільки їм обмежили доступ до російських в'язниць.

Британська розвідка сумнівається, що Міноборони РФ вдасться набрати 400 тисяч добровольців.

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"Влада Росії майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішні інакомислення", - йдеться в повідомленні.