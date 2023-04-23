Ізраїльська система раннього оповіщення суттєво допоможе Україні на різних ділянках, - Ігнат

Ізраїльська система раннього оповіщення про повітряну загрозу суттєво допоможе Україні на різних ділянках.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Система раннього оповіщення наразі необхідна. Критично важливо знати, коли стався пуск, для того щоб оперативно зреагувати та запустити системи ППО. Якщо є загроза, то системи раннього виявлення можуть швидко надати таку інформацію", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що така система може суттєво допомогти Україні на різних ділянках.

"Ви бачили, що відбулось у Запоріжжі, коли саме з РСЗВ влучили у житловий будинок. Снаряд летить лічені хвилини. Коли вчасно немає інформації про таке застосування, то немає часу сховатися", - підкреслив речник.

За його словами, це також стосується зенітних ракет С-300 та С-400.

Ігнат також наголосив, що від оперативності інформації про загрозу залежать людські життя.

Також читайте: Ізраїль розробив для України нову систему оповіщення про повітряну тривогу, - ізраїльські ЗМІ