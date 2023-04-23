Українських біженців навчатимуть латиської мови. Уряд Латвії виділить 4 млн євро

Уряд Латвії ухвалив рішення про фінансування у розмірі понад 4 млн євро, щоб забезпечити навчання українських біженців латиської мови.

Про це повідомляє портал Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

У 2023 році планується прийняти в Латвії 40 000 українських цивільних осіб, з яких 65% або 26 000 будуть дорослі.

"Цивільні особи України в Латвії хочуть все більше і більше залучатися до працевлаштування. Для забезпечення ширших можливостей для роботи, а також для сприяння соціально-економічній інтеграції людей у латвійське суспільство необхідне знання латиської мови", зазначає пресслужба Мінкульту.

Метою програми є популяризація використання латиської мови серед громадян України шляхом надання безоплатних уроків латиської мови, починаючи з рівня володіння мовою А1, для повнолітніх громадян України, зокрема неповнолітніх громадян України із середньою освітою, в усіх регіонах Латвії та незалежно від тривалості перебування в країні.

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Перерозподілене державою фінансування призначене для організації курсів латиської мови до 31 грудня цього року. На реалізацію проєктів програми, адміністрованої Фондом інтеграції суспільства (SIF), виділено 3 990 400 євро, а на адміністрування програми – ще 39 436 євро.

SIF реалізує програму "Уроки латиської мови для громадян України", що фінансується з державного бюджету, з 2022 року. Минулого року в результаті проведеного SIF конкурсу програми, що фінансується з держбюджету, було укладено 31 договір з організаціями, які проводять уроки латиської мови в усіх регіонах Латвії. Уроки латиської мови відвідали загалом 3507 осіб (2249 осіб успішно освоїли рівень володіння мовою А1, 350 осіб – рівень А2).