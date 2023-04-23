Новини • Агресія Росії проти України

До наступної осені Росія не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який у неї був до масованих ракетних обстрілів України, - Повітряні сили

1 71529
До наступної осені Росія не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який у неї був до масованих ракетних обстрілів України, - Повітряні сили
Восени й взимку Росія випустила велику кількість ракет - їй не вдасться накопичити навіть третину того до осіннього періоду.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Восени й взимку Росія випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені. Виробництво триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто", - зауважив Ігнат.

Він припустив, що ворог намагатиметься отримати якісь додаткові системи від інших країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїльська система раннього оповіщення суттєво допоможе Україні на різних ділянках, - Ігнат

"Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні", - підкреслив речник.

Топ коментарі

  • irenka ko
    Вони все одно їх роблять цілодобово, тому ракети на нашу голову будуть летіти до тих пір, поки існує божевільний сусід. Санкції не припинили виробництво зброї на параше і весь світ це знає.
  • Алекс Мышкевич
    авжеж, Х-55 виробництво з 1983 р.
    вироблялись на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО).

    У 1999 Україна (Кучма та Тимошенко) передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.

    цими ракетами рашка острілює Україну.
    Кучма та жЮлька сидять ?
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    Цікаво, яка мета переслідується вкиданням «інформацію» про зменшення ракетного потенціалу рашистів?
    Краще займалися б розробкою власних ракет, програму виробництва яких, зупинив «великий просто надо пєрєстать стрєлять»!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини