До наступної осені Росія не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який у неї був до масованих ракетних обстрілів України, - Повітряні сили

Восени й взимку Росія випустила велику кількість ракет - їй не вдасться накопичити навіть третину того до осіннього періоду.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Восени й взимку Росія випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені. Виробництво триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто", - зауважив Ігнат.

Він припустив, що ворог намагатиметься отримати якісь додаткові системи від інших країн.

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"Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні", - підкреслив речник.