До наступної осені Росія не зможе накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який у неї був до масованих ракетних обстрілів України, - Повітряні сили
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Восени й взимку Росія випустила велику кількість ракет - їй не вдасться накопичити навіть третину того до осіннього періоду.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Восени й взимку Росія випустила велику кількість ракет. Їй не вдасться накопичити навіть третину того, за той період, що залишився до осені. Виробництво триває доволі довго, в умовах санкцій здійснювати його непросто", - зауважив Ігнат.
Він припустив, що ворог намагатиметься отримати якісь додаткові системи від інших країн.
"Їм вдасться щось накопичити, але такий потенціал, який вони накопичували десятиліттями, навряд чи вийде мати у себе на озброєнні", - підкреслив речник.