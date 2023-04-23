Водопілля йде на спад. Рівень води у Дніпрі біля моста "Метро" в Києві на 5 см менше, ніж учора, - КМВА
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Рівень води у Дніпрі знижується. Станом на 10:00 23 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 303 см.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей показник на 5 см менше, ніж учора. Весь тиждень водопілля йде на спад. Але ще утримується підтоплення заплавних територій та низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - зазначив Попко.