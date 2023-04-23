Не треба нас садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї, - Данілов про "мирні ініціативи"

Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли мета російського агресора залишається незмінною - знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, - це ніщо інше як проросійська миротворчість. Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для рф аргумент спілкування", - зазначив він.

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