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Не треба нас садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї, - Данілов про "мирні ініціативи"

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Не треба нас садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї, - Данілов про "мирні ініціативи"
Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли мета російського агресора залишається незмінною - знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, - це ніщо інше як проросійська миротворчість. Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для рф аргумент спілкування", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Volynianyn 6
    Та дайте вже Данілову ту зброю! Людина он як просить! І його синкам дайте, де вони там в Майамі вештаються? Дайте вже всій його сім'ї і відправте в контрнаступ
  • 5 копійок
    Той шоневтік сказав же тобі.
  • Олег Гнатенко
    Вони на курсах державного управління. Ось війна закінчиться, хтось же повинен буде керувати державою на різного роду посадах? А тут, хоп, і підготовлені кадри приїдуть. Крім того хтось же має заснувати фірми, через які пройдуть кошти на відновлення? Чи думаєте військовослужбовці, зуміють професійно роздеребанити гроші? Це Вам не в окопі "відпочивати". Тут на наступний день, після того як повіє закінченням війни, всі сини і доченьки рвонуть назад. В половини ще орден буде - "За взяття Криму", або "За оборону Бахмуту" отримані в важких боях на передових позиціях Маямі, Оману чи Монако, медалі за "Контрнаступ на Куршавель" та грамоти від відомих і не дуже волонтерів за закупівлі "гуманітарного" шампанського та "медичних" броньованих Гелендавагенів...
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